La grandeur des océans 297 avenue de l’Adour, 7 juin 2023, Anglet.

Tu souhaites davantage connaître le monde marin ? Viens découvrir ses caractéristiques et ses habitants grâce à de petits ateliers..

2023-06-07 à ; fin : 2023-06-07 11:30:00. EUR.

297 avenue de l’Adour Parc écologique Izadia

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Do you want to know more about the marine world? Come and discover its characteristics and inhabitants through small workshops.

¿Quieres saber más sobre el mundo marino? Ven a descubrir sus características y habitantes a través de pequeños talleres.

Möchtest du mehr über die Meereswelt erfahren? Komm und lerne in kleinen Workshops ihre Eigenschaften und Bewohner kennen.

Mise à jour le 2023-03-22 par OT Anglet