Les plantes sauvages, médicinales et comestibles de Lamouly Aire de biodiversité Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

Les plantes sauvages, médicinales et comestibles de Lamouly Aire de biodiversité, 29 mai 2023, Anglet. Rendez-vous pour une visite botanique du site qui vous présentera les plantes comestibles et médicinales..

2023-05-29 à ; fin : 2023-05-29 12:00:00. EUR.

Aire de biodiversité Rue de Lamouly

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Rendezvous for a botanical tour of the site that will introduce you to edible and medicinal plants. Acompáñenos en un recorrido botánico por el yacimiento que le dará a conocer plantas comestibles y medicinales. Treffen Sie sich zu einer botanischen Führung durch den Ort, bei der Ihnen essbare und medizinische Pflanzen vorgestellt werden. Mise à jour le 2023-05-11 par OT Anglet

