Raconte-moi le littoral 297 avenue de l’Adour, 28 mai 2023, Anglet.

Après un petit tour dans l’exposition « Carnet bord de mer », en famille, participe à une séance de découverte permettant de discuter et réfléchir à la protection du littoral..

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 15:30:00. EUR.

297 avenue de l’Adour Parc écologique Izadia

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



After a small tour in the exhibition « Carnet bord de mer », with your family, participate in a discovery session to discuss and reflect on the protection of the coastline.

Tras una breve visita a la exposición « Carnet bord de mer », participe en una sesión de descubrimiento con su familia para debatir y reflexionar sobre la protección del litoral.

Nach einem Rundgang durch die Ausstellung « Carnet bord de mer » kann die ganze Familie an einer Entdeckungsreise teilnehmen, bei der über den Schutz der Küste diskutiert und nachgedacht wird.

Mise à jour le 2023-03-22 par OT Anglet