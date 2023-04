ATELIER PARENT : Initiation à la Communication Non Violente 12 rue Albert-le-Barillier Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

ATELIER PARENT : Initiation à la Communication Non Violente 12 rue Albert-le-Barillier, 26 mai 2023, Anglet. Apprendre à écouter… pour mieux communiquer..

2023-05-26 à ; fin : 2023-05-26 21:00:00. EUR.

12 rue Albert-le-Barillier Bibliothèque Quintaou

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Learn to listen… to communicate better. Aprender a escuchar… para comunicar mejor. Zuhören lernen … um besser zu kommunizieren. Mise à jour le 2023-03-16 par OT Anglet

Détails Catégories d’évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu 12 rue Albert-le-Barillier Adresse 12 rue Albert-le-Barillier Bibliothèque Quintaou Ville Anglet Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville 12 rue Albert-le-Barillier Anglet

12 rue Albert-le-Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anglet/

ATELIER PARENT : Initiation à la Communication Non Violente 12 rue Albert-le-Barillier 2023-05-26 was last modified: by ATELIER PARENT : Initiation à la Communication Non Violente 12 rue Albert-le-Barillier 12 rue Albert-le-Barillier 26 mai 2023 12 rue Albert-le-Barillier Anglet

Anglet Pyrénées-Atlantiques