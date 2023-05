2ème rallye des Mailhouns 16 rue Jean Moulin, 18 mai 2023, Anglet.

Le rallye des Mailhouns est l’occasion de réunir, dans un esprit convivial, festif et ludique, les membres du club ainsi que tous ceux qui souhaiteraient le rejoindre..

2023-05-18 à ; fin : 2023-05-18 15:00:00. EUR.

16 rue Jean Moulin Stade Jean Moulin

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Mailhouns rally is the occasion to gather, in a friendly, festive and playful spirit, the members of the club as well as all those who would like to join it.

El rally de Mailhouns es una oportunidad para reunir, en un espíritu amistoso, festivo y divertido, a los miembros del club y a todos aquellos que quieran unirse.

Die Mailhouns-Rallye ist eine Gelegenheit, die Mitglieder des Clubs und alle, die sich ihm anschließen möchten, in einem freundlichen, festlichen und spielerischen Geist zu versammeln.

Mise à jour le 2023-05-09 par OT Anglet