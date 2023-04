Brocante des 5 Cantons Cinq Cantons Anglet Catégories d’Évènement: Anglet

Brocante des 5 Cantons Cinq Cantons, 14 mai 2023, Anglet. Brocante professionnelle avec 30 marchands brocanteurs et antiquaires..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 18:00:00. EUR.

Cinq Cantons Place du Général Leclerc

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Professional flea market with 30 flea and antique dealers. Mercadillo profesional con 30 comerciantes y anticuarios. Professioneller Trödelmarkt mit 30 Trödel- und Antiquitätenhändlern. Mise à jour le 2023-02-17 par OT Anglet

