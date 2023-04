Tournoi Pilotarienak – 1/2 finales 24 promenade du Parc Belay, 12 mai 2023, Anglet.

1/2 finales du tournoi de Pelote basque à main nue avec la participation des meilleures équipes Elite Pro..

2023-05-12

24 promenade du Parc Belay Trinquet de Verre Haïtz Pean

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



1/2 finals of the Barehanded Pelota tournament with the participation of the best Elite Pro teams.

semifinales del torneo de pelota a mano desnuda con la participación de los mejores equipos Elite Pro.

halbfinale des Turniers im Pelota Basque mit bloßen Händen, an dem die besten Elite-Pro-Teams teilnehmen.

