Quartier Moderne – Le week-end des jeunes créateurs Chambre d’Amour, 12 mai 2023, Anglet.

Le Quartier Moderne met à l’honneur sur la Côte basque la jeune scène créative et tendance du grand Sud Ouest dans des domaines variés – prêt-à-porter, accessoires, home-design, univers de l’enfant, cosmétiques, bijoux, graphisme – lors d’un week-end convivial et festif..

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-14 . EUR.

Chambre d’Amour Espace de l’Océan

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Quartier Moderne honors on the Basque Coast the young creative and trendy scene of the South West in various fields – ready-to-wear, accessories, home-design, children’s world, cosmetics, jewelry, graphic design – during a friendly and festive weekend.

El Quartier Moderne dará a conocer la joven escena creativa y de moda del suroeste de Francia, en la Costa Vasca, en diversos ámbitos – prêt-à-porter, accesorios, diseño del hogar, mundo infantil, cosmética, joyería, diseño gráfico – durante un fin de semana festivo y de convivencia.

Das Quartier Moderne stellt an der baskischen Küste die junge kreative und trendige Szene des großen Südwestens in verschiedenen Bereichen – Prêt-à-porter, Accessoires, Home-Design, Kinderwelt, Kosmetik, Schmuck, Grafikdesign – an einem geselligen und festlichen Wochenende in den Mittelpunkt.

Mise à jour le 2023-03-23 par OT Anglet