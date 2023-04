Visite guidée au fil de l’eau : de la terre à la mer 297 avenue de l’Adour, 10 mai 2023, Anglet.

Sais-tu ce qu’est un bassin versant, la laisse de mer ? Connais-tu les animaux et les végétaux qui vivent dans l’eau salée ou sur nos plages ?.

2023-05-10 à ; fin : 2023-05-10 12:00:00. EUR.

297 avenue de l’Adour Parc écologique Izadia

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Do you know what a watershed is? Do you know the animals and plants that live in salt water or on our beaches?

¿Sabes qué es una cuenca hidrográfica, qué es la orilla del mar? ¿Conoces los animales y plantas que viven en el agua salada o en nuestras playas?

Weißt du, was ein Wassereinzugsgebiet und die Seegraswiese sind? Kennst du die Tiere und Pflanzen, die im Salzwasser oder an unseren Stränden leben?

