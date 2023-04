Violence et politique 19 rue des Quatre Cantons, 2 mai 2023, Anglet.

La violence apparaît souvent comme le propre d’un certain type de société politique clairement identifiée : dictature, tyrannie et, au XXème siècle, société totalitaire..

2023-05-02 à ; fin : 2023-05-02 . EUR.

19 rue des Quatre Cantons Ecuries de Baroja

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Violence often appears as the characteristic of a certain type of clearly identified political society: dictatorship, tyranny and, in the 20th century, totalitarian society.

La violencia suele considerarse el sello distintivo de cierto tipo de sociedad política: la dictadura, la tiranía y, en el siglo XX, la sociedad totalitaria.

Gewalt erscheint oft als das Merkmal einer bestimmten, klar identifizierten Art von politischer Gesellschaft: Diktatur, Tyrannei und im 20. Jahrhundert die totalitäre Gesellschaft.

