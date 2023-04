Accueil posté « Biodiversité marine et aquatique » 297 avenue de l’Adour, 29 avril 2023, Anglet.

Au détour d’un sentier, partez à la rencontre du guide naturaliste qui vous dévoilera les espèces que l’on peut observer dans les différents milieux aquatiques à Izadia..

2023-04-29

297 avenue de l’Adour Parc écologique Izadia

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



At the bend in the path, meet the naturalist guide who will tell you about the species that can be observed in the different aquatic environments in Izadia.

En la curva del sendero, se encontrará con el guía naturalista que le hablará de las especies que se pueden observar en los distintos medios acuáticos de Izadia.

Entlang eines Pfades können Sie den Naturführer treffen, der Ihnen die Arten, die man in den verschiedenen Gewässern von Izadia beobachten kann, erklärt.

