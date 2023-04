Cécile Léna – Léna d’Azy « Radio Daisy » 1 allée de Quintaou, 27 avril 2023, Anglet.

L’univers de Cécile Léna tient du rêve éveillé. En construisant intuitivement des maquettes, la scénographe invente au fur et à mesure des histoires pour les peupler. Et nous invite ensuite à entrer dans leur intimité de mille et une manières, pour s’étonner et s’émouvoir. La preuve par trois cette saison, avec un ensemble de scénographies immersives à découvrir pour s’émerveiller !.

2023-04-27 à ; fin : 2023-05-23 . EUR.

1 allée de Quintaou Théâtre Quintaou

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Cécile Léna’s universe is like a daydream. By intuitively building models, the scenographer invents stories to populate them. And then invites us to enter their intimacy in a thousand and one ways, to be surprised and moved. The proof by three this season, with a set of immersive scenographies to discover to be amazed!

El universo de Cécile Léna es como una ensoñación. Al construir intuitivamente los modelos, la escenógrafa inventa historias para poblarlos sobre la marcha. Y luego nos invita a entrar en su intimidad de mil y una maneras, para sorprendernos y conmovernos. La prueba está en esta temporada, con una serie de escenografías envolventes para descubrir y maravillarse

Das Universum von Cécile Léna gleicht einem Tagtraum. Indem sie intuitiv Modelle baut, erfindet die Bühnenbildnerin nach und nach Geschichten, um sie zu bevölkern. Und lädt uns dann ein, auf tausendundeine Weise in ihre Intimität einzutreten, um zu staunen und zu rühren. Diese Saison gibt es gleich drei Beweise dafür, mit einer Reihe von immersiven Szenografien, die es zu entdecken gilt, um zu staunen!

Mise à jour le 2022-12-31 par OT Anglet