« Jeu : découvrir des écosystèmes marins » 297 avenue de l’Adour, 21 avril 2023, Anglet.

Connaissez-vous les écosystèmes marins de l’Océan Atlantique ? Nous découvrirons différentes espèces végétales et animales dont les coquillages, les raies chauve-souris et les requins..

2023-04-21 à ; fin : 2023-04-21 15:30:00. EUR.

297 avenue de l’Adour Parc écologique Izadia

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Do you know the marine ecosystems of the Atlantic Ocean? We will discover different plant and animal species including shellfish, bat rays and sharks.

¿Conoces los ecosistemas marinos del océano Atlántico? Descubriremos diferentes especies vegetales y animales, como mariscos, rayas murciélago y tiburones.

Kennen Sie die marinen Ökosysteme des Atlantischen Ozeans? Wir lernen verschiedene Pflanzen- und Tierarten kennen, darunter Muscheln, Fledermausrochen und Haie.

