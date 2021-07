Anglet Beach Rugby Festival Plage des Sables d’Or, Pyrénées Atlantiques, 64600 Anglet, 23 juillet 2021 09:30-23 juillet 2021 19:00, Anglet.

Ouvert à tous et gratuit https://beachrugbyfestival.fr/

Festival célébrant le « rugby de plage », variante du rugby proposant un jeu technique, rapide et exigeant, devenu un événement incontournable, attendu par un large public de locaux et de vacanciers.

Comme chaque année depuis plus de 25 ans, plusieurs milliers de joueurs et spectateurs se retrouveront du 23 au 25 juillet 2021 à la plage des Sables d’Or à Anglet, pour participer au plus ancien et emblématique tournoi de beach rugby de France.

Le « rugby de plage », variante du rugby, proposant un jeu technique, rapide et exigeant, est très apprécié des joueurs qui attendent l’été avec impatience pour y consacrer leur temps libre. Les tournois de rugby proposés par l’Anglet Beach Rugby Festival permettent à tous, filles et garçons, jeunes et moins jeunes, amateurs et confirmés, de créer leur équipe de 8 joueurs, au nom et aux couleurs de leur choix et de l’engager dans un ou plusieurs tournois de l’événement.

Bien plus qu’un rendez-vous sportif, l’Anglet Beach Rugby Festival est devenu un événement incontournable, attendu par un large public de locaux et de vacanciers. Tous profitent des nombreuses animations, du village des partenaires, des concerts de DJ et des fameuses troisièmes mi-temps, les pieds dans le sable au bord de l’océan … Venez, découvrez et participez !

