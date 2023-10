Cet évènement est passé Inclu’Pro Formation Anglet Anglet Catégories d’Évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques Inclu’Pro Formation Anglet Anglet, 21 septembre 2023, Anglet. Inclu’Pro Formation 21 septembre – 16 octobre Anglet Formation pour personnes en situation de handicap accessible à tous publics (demandeur d’emploi, salarié, agent de la fonction publique, travailleur indépendant, exploitant agricole, marin, service civique).

Formation accessible toute l’année, nécessité de vous inscrire pour assister à la présentation de la formation. Plusieurs dates possibles sur les Pyrénées Atlantiques et les Landes:

– 21/09/2023 Saint Jean de Luz

– 28/09/2023 Anglet

– 13/10/2023 Dax

– 16/10/2023 Anglet

Nous contacter en amont pour vérifier les conditions d’inscription.

Formation financée par l’Agefiph Nouvelle Aquitaine Anglet 41 avenue d’Espagne 64600 Anglet Anglet 64600 Quatre Cantons Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 23 88 74 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T09:00:00+02:00 – 2023-09-21T12:00:00+02:00

2023-10-16T14:00:00+02:00 – 2023-10-16T17:00:00+02:00 Formation Handicap Détails Catégories d’Évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Anglet Adresse 41 avenue d'Espagne 64600 Anglet Ville Anglet Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Anglet Anglet latitude longitude 43.48029;-1.51573

Anglet Anglet Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anglet/