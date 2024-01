Visite animée de l’exposition « Vivre l’énergie » Parc écologique Izadia Anglet, jeudi 22 février 2024.

Visite animée de l’exposition « Vivre l’énergie » Parc écologique Izadia Anglet Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 10:30:00

fin : 2024-02-22 11:30:00

En famille, vous aimez la science et vous souhaitez en savoir plus sur les différentes formes d’énergie ?

En famille, vous aimez la science et vous souhaitez en savoir plus sur les différentes formes d’énergie ?

EUR.

Parc écologique Izadia 297 avenue de l’Adour

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine izadia@anglet.fr



L’événement Visite animée de l’exposition « Vivre l’énergie » Anglet a été mis à jour le 2024-01-19 par OT Anglet