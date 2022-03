ANGLES VIFS AMR / Sud des Alpes, 23 mars 2022, Genève.

41e AMR JAZZ FESTIVAL, du 23 au 27 mars, AMR – Genève L’ AMR propose une 41è édition superbement équilibrée, avec 5 doubles concerts en 5 soirées, au cœur des Pâquis. Vous y trouverez des créations et des formations originales, des artistes internationaux et des talents locaux. Du solo au big band, on vous veut comblés, avec du jazz de diverses influences aux musiques improvisées les plus créatives ! ANGLES VIFS Chercher explorer se perdre s’abandonner se rencontrer partager jouer chanter aimer s’aimer s’amuser s’enraciner se déployer. Tout se mélange. Entre écriture et improvisation, mots et sons, concret et abstrait. Puis tout se regroupe, autour de la poésie, de l’expression libre et du dialogue musical. On voyage. Aux frontières de la raison. Et on vous invite à venir avec nous. Adélaïde Gruffel, voix, clarinette Romane Chantre, batterie Inès Mouzoune, piano Flavie Ndam, saxophones alto et soprano Louise Knobil, basse électrique

(2concerts) CHF 40.- (prix de soutien). CHF 30.- (plein tarif). CHF 20.- (membres AMR et ADEM, étudiants, SONART, AVS, AI, AC) CHF 10.- (titulaires de la carte 20 ans)

41e AMR JAZZ FESTIVAL

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais



