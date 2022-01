Stage clown adulte L’Atelier des sources Angles-sur-l'Anglin Catégories d’évènement: Angles-sur-l'Anglin

Stage clown adulte L’Atelier des sources, 15 avril 2022 18:30, Angles-sur-l'Anglin. 15 – 17 avril Sur place 290 € tout compris, animation, hébergement, repas du vendredi soir au dimanche apres-midi lesouffleclown@gmail.com, 0629321174 Laissez-vous surprendre par le clown qui est en vous ! Stage d’initiation à l’improvisation clown pour adultes. Le clown qui est en nous est à la fois un personnage à part entière et très proche de nous. il nous révèle des facettes de nous jusqu’alors inconnues

il aide à relativiser et dépasser nos difficultés

il porter sur le monde et les gens un regard différent simple et poétique Des exercices progressifs permettent d’entrer doucement dans l’univers clownesque. Des liens forts se tissent dans le groupe par le rire et les émotions dégagées. Les ateliers ont lieu le samedi et le dimanche, matin et après-midi. Une pause en début d’après-midi permet de se reposer ou de se promener. Les participants suivent l’intégralité du stage à partir du diner du vendredi et jusqu’au dimanche en fin d’apres-midi. Les participants sont hébergés sur place. La nourriture proposée est faite de produits frais préparés avec délicatesse. S’inscrire en ligne L’Atelier des sources 5 Route de Vicq, 86260 Angles-sur-l’Anglin 86260 Angles-sur-l’Anglin Le Petit Breux Vienne vendredi 15 avril – 18h30 à 21h00

samedi 16 avril – 09h30 à 19h30

dimanche 17 avril – 09h00 à 17h00

