NOËL dans nos ATELIERS Angles-sur-l’Anglin Angles-sur-l’Anglin, 16 décembre 2023, Angles-sur-l'Anglin.

NOËL dans nos ATELIERS 16 et 17 décembre Angles-sur-l’Anglin entrée libre

Les 16 et 17 décembre 2023

1ère édition réunissant les ateliers d’artisans d’art du village, soutenus par

l’ensemble des commerçants Anglois et la municipalité.

Au programme :

Samedi 16 et Dimanche 17 :

10h à 18h :

– artisans d’art et artistes en ateliers et boutiques

– exposition jouets anciens

à partir de 14h30 :

balade en calèche départ rue de l’église

vin chaud au bar et menu spécial au resto

Dimanche 18 :

10h à 13 h : Bar à huîtres

Au cœur d’Angles-sur-l’Anglin, un des Plus Beaux Villages de France, des pas tracés au sol conduiront d’un lieu à l’autre, Atelier de la Forge, de l’Oculus, de Au fil de chêne, de Guylène, pour découvrir et apprécier les créations d’une vingtaine d’artisans d’art et artistes.

En passant par l’espace cosy de Marie Boutique, l’exposition privée de jouets anciens Place Aimé Octobre, l’Antiquité-Brocante rue du pont et « Objets de Hasard – Collections » rue d’Enfer

« Au Pas de Cadence » emmènera en balades en calèche.

L’épicerie-bar « le Bellevue » et le restaurant « Le Mar’Sak » concocteront vin chaud et menu spécial.

Le dimanche matin sur la place : dégustation d’huitres, les bénéfices de cette vente seront reversés à Croque la vie Epicerie Solidaire.

Parce qu’il n’y a pas que le Père Noël et ses lutins qui s’activent, tous se sont réunis pour vous accompagner vers un Joyeux Noël !

Angles-sur-l’Anglin 86260 Angles-sur l’Anglin Angles-sur-l’Anglin 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 45 76 84 23 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100069270649972 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

2023-12-17T10:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00

artisans noël