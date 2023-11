Rouge et Or Angles-sur-l’Anglin Angles-sur-l’Anglin, 18 novembre 2023, Angles-sur-l'Anglin.

Rouge et Or 18 et 19 novembre Angles-sur-l’Anglin Entrée libre

L’association Artis’Angles organise la 7ème édition de son marché d’artisans d’art, créateurs et producteurs locaux les 18 et 19 novembre.

À l’honneur : la pierre sculptée, la pierre taillée

• Hector Bouchet : sculpteur

• Jacky Renier : tailleur

• Geneviève Pinçon, archéologue présentera les sculpteurs magdaléniens du Roc aux Sorciers, samedi à 15h.

Au cœur d’Angles sur l’Anglin, un des Plus Beaux Villages de France, des chaussures rouges guideront les visiteurs d’un lieu à l’autre pour découvrir les exposants.

Artisans d’art et Créateurs présenteront leurs réalisations, réalisées à partir de la matière première qu’ils subliment : terre, bois, verre, cuir, métal, textile, etc.…

Les producteurs feront découvrir et déguster leurs produits culinaires.

Restauration sur place

Le week-end sera ponctué d’animations musicales dans les lieux d’exposition ou autour des braseros

Pour découvrir le village, des balades en calèche seront proposées par « Au pas de Cadence » samedi 18 et dimanche 19 après-midi.

Le dimanche matin sur la place : dégustation d’huitres, les bénéfices de cette vente seront reversés à l’association des parents d’élèves.

Week-end Rouge et Or, l’occasion de se faire plaisir et faire plaisir.

Angles-sur-l’Anglin 86260 Angles-sur-l’Anglin Angles-sur-l’Anglin 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 42 54 71 59 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100070064130007 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

2023-11-19T10:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00

artisanat d’art artisans