Journées nationales de la spéléologie Samedi 7 octobre, 09h30 Angles sur l'anglin Entrée libre Journée de découverte de la spéléologie

Ouvert à tous (les enfants de moins de 15 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte et fournir une autorisation parentale si l’adulte n’est pas un représentant légal)

Visite de cavités (matériel et assurance fournis)

Visite de cavités (matériel et assurance fournis)

Exposition/Discussions autour de l'activité

Contact: speleoclubanglois@gmail.com, 06 74 05 26 35

Date: 2023-10-07, 09:30-18:00

Angles-sur-l'Anglin, Vienne

