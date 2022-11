Rouge et Or : marché d’artisans d’art et créateurs Angles-sur-l’Anglin Angles-sur-l'Anglin Catégories d’évènement: Angles-sur-l'Anglin

Rouge et Or : marché d’artisans d’art et créateurs Angles-sur-l’Anglin, 19 novembre 2022, Angles-sur-l'Anglin. Rouge et Or : marché d’artisans d’art et créateurs 19 et 20 novembre Angles-sur-l’Anglin Venez découvrir 23 artisans d’art et créateurs dans le beaux village d’Angles sur l’Anglin. Céramique, verre, cuir, papier, bijoux, créations textiles, bois…. Angles-sur-l’Anglin 86260 Angles-sur-l’Anglin Angles-sur-l’Anglin 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://fb.me/e/1URc0XAb6 »}] ROUGE ET OR : MARCHE D’ARTISANS D’ART et CREATEURS Pour la 7e année consécutive, l’association Artis’Angles organise son marché d’artisans d’art et producteurs locaux les 19 et 20 novembre. Au cœur d’Angles sur l’Anglin, classé plus beau village de France, des chaussures rouges guideront les visiteurs d’un lieu à l’autre pour découvrir les 23 exposants de cette édition agrémentée de nouveaux artisans tels que:

Jolinatures créateur de bijoux et scuptures sur bois,

Aozilh vannier d’art,

My Little Paper Monters origamiste,

Dominique Maroille: céramiste

La Plume à l’Oreille créatrice de bijoux en plume. Les artisans d’art présenteront leurs créations, réalisées à partir de la matière première qu’ils subliment : terre, bois, verre, cuir, métal, textile, osier, papier, etc.

Vous pourrez aussi y découvrir les savons et cosmétiques au lait d’ânesse ainsi que les confiseries de Stéphane.

Le dimanche sera musicalement animé par Thomas Pirotte et Greg Sauzet dans les lieux d’exposition ou autour des braseros. Un food truck vous proposera également des saveurs italiennes dans ses piadines. Toutes les informations sont à découvrir sur

https://fb.me/e/1URc0XAb6

