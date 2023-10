Atelier de sensibilisation enfants « Habiter le Monde » Angléo Les Angles, 27 octobre 2023, Les Angles.

Atelier de sensibilisation enfants « Habiter le Monde » Vendredi 27 octobre, 10h00 Angléo Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 12 enfants. Durée : 2h. Âge conseillé : 6-12 ans.

Comment vit-on ailleurs dans le monde ?

Panorama des habitations du Pôle Nord à l’Amazonie, des Andes à l’Asie. Jeu collaboratif sur l’architecture vernaculaire tout autour de la planète.

Parler de son chez-soi, de son cadre de vie, prendre conscience des différences et des similitudes, regarder ce qui se construit à côté, dans le village voisin, dans le pays d’à côté ou à l’autre bout du monde.

Aborder les notions de changement climatique et d’adaptation des constructions aux risques naturels (inondations, incendies, sécheresses,…) à l’aide d’expériences ludiques et de jeux collaboratifs.

Angléo Avenue de Mont-Louis, 66210 Les Angles Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie L'Espace Angléo vous accueille dans un lieu unique, comme dans un rêve où se mêlent l'eau, la pierre, le bois, la neige, l'imaginaire et le plaisir.

2023-10-27T10:00:00+02:00 – 2023-10-27T12:00:00+02:00

