Vienne

Rouge et Or 2022, 19 et 20 novembre

Entrée libre

Venez parcourir les rues du magnifique Angles sur l’Anglin les 19 et 20 novembre 2022 Angle sur l’anglin Angles sur l’anglin Angles-sur-l’Anglin 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine La Forge a le plaisir de se joindre à l’édition 2022 des célèbres journées Rouge et Or.

Un parcours dans les magnifiques rues pitoresques de ce superbe village, vous menera à différents exposants, artistes, créateurs. Nous avons hâte de vous y retrouver !

2022-11-19T14:00:00+01:00

2022-11-20T18:00:00+01:00 Artis’Angles

