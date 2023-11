Calendrier de l’avent des commerçants Angle rue Loquin & rue Gambetta Saint-Jean-de-Luz, 1 décembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Du 1er au 24 décembre, les commerçants Luziens vous gâtent, avec des dizaines de cadeaux à gagner, et un tirage au sort quotidien durant 24 jours.

Un séjour, une nuit d’hôtel, des soins, des bons d’achats… et de nombreux autres cadeaux offerts par vos commerçants !

Les bulletins de participation sont à retirer dans les commerces participants à l’opération, puis une fois remplis, vous devez les déposer dans la case correspondant au cadeau qui vous fait le plus envie…

Le calendrier de l’avent des commerçants se trouve à l’angle de la rue Loquin et de la rue Gambetta.

Du 1er au 24 décembre – Bulletins de participation à retirer chez les commerçants luziens participants

Règlement complet sur www.saintjeandeluz.boutique.

2023-12-01 fin : 2023-12-24 20:30:00. EUR.

Angle rue Loquin & rue Gambetta

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From December 1 to 24, Luzian retailers will be spoiling you with dozens of gifts to be won, and a daily prize draw for 24 days.

A stay, a night in a hotel, treatments, shopping vouchers? and many other gifts offered by your retailers!

Entry forms can be collected from participating stores, and once completed, you can place them in the box corresponding to the gift you want most?

The retailers? Advent calendar is located at the corner of rue Loquin and rue Gambetta.

From December 1st to December 24th ? Entry forms available from participating Luzian retailers

Full rules and regulations at www.saintjeandeluz.boutique

Del 1 al 24 de diciembre, los minoristas Luzian te mimarán con decenas de regalos para ganar, y un sorteo diario durante 24 días.

Una estancia, una noche de hotel, tratamientos, vales de compra… ¡y muchos otros regalos ofrecidos por sus comerciantes!

Los formularios de participación pueden recogerse en los comercios participantes y, una vez cumplimentados, podrá depositarlos en la urna correspondiente al regalo que más le gustaría ganar?

El calendario de Adviento de los comerciantes se encuentra en la esquina de las calles Loquin y Gambetta.

Del 1 al 24 de diciembre ? Formularios de inscripción disponibles en los comercios Luzien participantes

Bases completas en www.saintjeandeluz.boutique

Vom 1. bis zum 24. Dezember verwöhnen Sie die Geschäftsleute von Luziens mit Dutzenden von Geschenken, die es zu gewinnen gibt, und einer täglichen Verlosung während 24 Tagen.

Ein Aufenthalt, eine Hotelübernachtung, Behandlungen, Einkaufsgutscheine und viele andere Geschenke, die von Ihren Händlern angeboten werden!

Die Teilnahmekarten können in den teilnehmenden Geschäften abgeholt werden, und wenn Sie sie ausgefüllt haben, müssen Sie sie in das Feld mit dem Geschenk einwerfen, auf das Sie am meisten Lust haben

Der Adventskalender der Händler befindet sich an der Ecke der Rue Loquin und der Rue Gambetta.

Vom 1. bis 24. Dezember ? Teilnahmeformulare können bei den teilnehmenden Händlern in Luz abgeholt werden

Vollständige Regeln auf www.saintjeandeluz.boutique

