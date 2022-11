Stand au profit du Téléthon Angle rue Jean Jaures et Bd dess Lices Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Stand au profit du Téléthon Angle rue Jean Jaures et Bd dess Lices, 3 décembre 2022, Arles. Stand au profit du Téléthon Samedi 3 décembre, 08h00 Angle rue Jean Jaures et Bd dess Lices

2 €

Vente de chocolat chaud, vin chaud et viennoiseries sur le marché d’Arles le samedi matin 3 décembre 2023 Tous les fonds récoltés seront reversés au Téléthon handicap moteur mi Angle rue Jean Jaures et Bd dess Lices bd des lices arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur A l’occasion de la campagne nationale au profit du Téléthon, le Lions Club Arles Camargue proposera du chocolat chaud, vin chaud et des viennoiseries sur le marché d’Arles le samedi matin 3 décembre 2023

Tous les fonds récoltés seront reversés au Téléthon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T08:00:00+01:00

2022-12-03T13:00:00+01:00 X Michel

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Angle rue Jean Jaures et Bd dess Lices Adresse bd des lices arles Centre-Ville Ville Arles lieuville Angle rue Jean Jaures et Bd dess Lices Arles Departement Bouches-du-Rhône

Angle rue Jean Jaures et Bd dess Lices Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Stand au profit du Téléthon Angle rue Jean Jaures et Bd dess Lices 2022-12-03 was last modified: by Stand au profit du Téléthon Angle rue Jean Jaures et Bd dess Lices Angle rue Jean Jaures et Bd dess Lices 3 décembre 2022 Angle rue Jean Jaures et Bd dess Lices Arles Arles

Arles Bouches-du-Rhône