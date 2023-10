Cet évènement est passé La récolte du compost Angle rue Decrême et rue Macampagne, Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix La récolte du compost Angle rue Decrême et rue Macampagne, Roubaix Roubaix, 14 octobre 2023, Roubaix. La récolte du compost Samedi 14 octobre, 14h00 Angle rue Decrême et rue Macampagne, Roubaix Retrouvez-nous ce samedi 14 octobre pour la fête de la récolte !

De 14h à 16h, venez au Jardin de la Biobox Decrême – Macampagne avec votre contenant et repartez avec du compost gratuit ! Angle rue Decrême et rue Macampagne, Roubaix rue Decrême, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Sud Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

