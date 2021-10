Paris L'Alimentation Générale île de France, Paris Angle Mort & Clignotant + LN-VR + Emmaï Dee + Escargoog + Maria Kalash L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

Angle Mort & Clignotant te convie pour une soirée jusqu’au bout : La release du vinyle de l’E.P Toujours Ouvert Angle Mort & Clignotant te convie pour une soirée jusqu’au bout : La release du vinyle de l’E.P Toujours Ouvert ——— LINE-UP ———- Angle Mort & Clignotant (Technoboom, Paris-Orléans) Angle Mort & Clignotant, c’est deux chauffards de Trap Music, qui la recrachent version Technoboom et stroboscopique. Une performance zapping martelée d’hymnes féria/rugby à l’énergie punk où copulent l’esthétique clubbing de campagne, des slogans ravageurs et quelques centimes d’euros. LN-VR (Chansons Club-Punk, Montpellier-Paris) C’est flashy, entropique et mouvementé. Avec LN-VR, les paillettes virevoltent dans une invitation à lâcher-prise et à s’évader. Sur scène, LN-VR est au côté de Petra Von Schatz, backeuse du projet. Ensemble, iels jouent de la batterie et du thérémine en live. https://www.instagram.com/lnvrrrr/ https://linktr.ee/lnvrrrr Emmaï Dee – DJ Set Dans Diamant elle chante : “Index à l’envers, majeur en l’air, à chaque doigt son diamant, gloire à l’amour solitaire.” C’est bien Emmaï Dee, membre iconique de la bande de Bagarre, qu’on retrouvera en un DJ set. https://www.instagram.com/emmai_dee/ Emmaï Dee (Bagarre) : Interview Escargoog – DJ Set Des jeux vidéos, des sourires partout, mais aussi des DJ Set ! https://www.instagram.com/escargoog/ http://escargoog.com/ Maria Kalash – DJ Set (Technopop, Variétécore) DJ du collectif les Soeurs Malsaines : C’est yummy, c’est sweet mais ça croustille, c’est du Maria Kalash. La recette ? du perché, une cuillère de variétécore, une pointe d’euro-dance saupoudrée de grosse techno bien corsée, un plat qui s’adapte à toutes les papilles mais que tu ne sauras jamais reproduire. Concerts -> Rock L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011 Contact :L’Alimentation Générale 0 communication@alimentation-generale.net http://alimentation-generale.net/ https://www.facebook.com/lalimentation.generale/ Concerts -> Rock Musique

