Concert de l’orchestre Muckaloch Angle Grand’Rue / Rue des cigognes Ribeauvillé, 19 juillet 2023, Ribeauvillé.

Ribeauvillé,Haut-Rhin

L’Orchestre Muckaloch de Ribeauvillé vous invite à son concert de musique folklorique..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . 0 EUR.

Angle Grand’Rue / Rue des cigognes

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



The Muckaloch Orchestra of Ribeauvillé invites you to its folk music concert.

La orquesta Muckaloch de Ribeauvillé le invita a su concierto de música folk.

Das Orchester Muckaloch aus Ribeauvillé lädt Sie zu seinem Folklorekonzert ein.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr