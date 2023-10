Archi Tour Angle du quai Lefebvre et de la rue Peynier Pointe-à-Pitre, 13 octobre 2023, Pointe-à-Pitre.

Archi Tour 13 – 15 octobre Angle du quai Lefebvre et de la rue Peynier Visite autonome et gratuite – Sans guide

Visite autonome libre – 29 étapes à réaliser à pied

Découvrez de façon autonome avec votre SMART PHONE la visite découverte ARCHI TOUR

Accédez au site et au circuit en cliquant sur le lien suivant :

https://plibellari.com/decouvertes/circuits

Vous avez la possibilité de faire ce circuit à l’heure que vous choisirez

Le centre-ville de Pointe-à-Pitre regorge de trésors architecturaux avec un éventail très large des différents types de constructions allant de la case traditionnelle créole, à l’architecture contemporaine avec le MACT (visible de la Pace de la Victoire ) en passant par l’immeuble traditionnel, la maison ou villa entre cour et jardin, les immeubles d’inspiration Ali Tur et les immeubles des années 1970.

L’ensemble de ces différentes architectures crée un paysage urbain riche et varié, offrant aux habitants et aux visiteurs une expérience visuelle fascinante et une plongée dans l’histoire et la culture de Pointe-à-Pitre. Il est intéressant de déambuler dans le centre-ville pour découvrir ces trésors architecturaux et en apprendre davantage sur l’histoire de cette belle ville de la Guadeloupe.

Pointe-à-Pitre, en tant que ville en plein développement, a la possibilité de repenser son architecture et son urbanisme pour contribuer à la transition écologique notamment en se reconstruisant sur elle-même. Plutôt que de démolir des bâtiments anciens, la réhabilitation et la réutilisation adaptative de structures existantes peuvent réduire la consommation de ressources et préserver le patrimoine culturel de la ville. Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre possède également un grand nombre de dents creuses (Terrains non occupés) capable d’accueillir un bon nombre de nouveaux projets.

La diversité architecturale présente à Pointe-à-Pitre représente un véritable atout d'un point de vue historique et patrimonial.

La diversité architecturale présente à Pointe-à-Pitre représente un véritable atout d’un point de vue historique et patrimonial.

Beaucoup de ces bâtisses demanderaient à être rafraîchies ou rénovées mais ces dernières gardent néanmoins la trace d’un passé qui ne demande qu’à se raconter. Visite autonome libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T15:30:00+02:00 – 2023-10-14T00:00:00+02:00

2023-10-15T15:30:00+02:00 – 2023-10-16T00:00:00+02:00

PLI BEL LARI