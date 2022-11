Cleanwalk aux bords de Loire Angle du pont Georges V (arrêt de bus Tourelles-Dauphine), Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Cleanwalk aux bords de Loire Angle du pont Georges V (arrêt de bus Tourelles-Dauphine), Orléans, 23 novembre 2022, Orléans. Cleanwalk aux bords de Loire Mercredi 23 novembre, 16h30 Angle du pont Georges V (arrêt de bus Tourelles-Dauphine), Orléans

Ouvert à tous

Marche de ramassage des déchets sauvages à l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets Angle du pont Georges V (arrêt de bus Tourelles-Dauphine), Orléans Angle du pont Georges V (arrêt de bus Tourelles-Dauphine), Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Rejoignez-nous pour une cleanwalk sur les bords de Loire à Orléans ! Départ à l’angle du pont Georges V (arrêt TAO « Tourelles-Dauphine »).

Mercredi 23 novembre

16h30 à 17h30 Matériel fourni Nous remercions d’avance les Jeunes Européens Orléans, ESN Orléans – Erasmus Student Network Orléans et Orléans Zéro Plastique pour leur collaboration !

Nous vous y attendons nombreux !

