Le quartier du Brun Pain Samedi 14 octobre, 14h30 Angle des rues de Paris et de Lille 6 € Ancien hameau de campagne devenu quartier industriel avec ses caractéristiques propres, et conservant un esprit village à l'ombre de son imposante église Sainte-Anne, il présente de nombreuses originalités, comme d'étonnantes maisons destinées aux Espagnols venus travailler dans le textile.

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T16:30:00+02:00

