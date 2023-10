Un dimanche, un quartier : Wazemmes, du village au quartier Angle de la rue Nationale et de la place Philippe de Girard, entrée droite du square Birdwood Lille Catégories d’Évènement: Lille

Un dimanche, un quartier : Wazemmes, du village au quartier
Dimanche 14 janvier 2024, 14h00
Angle de la rue Nationale et de la place Philippe de Girard, entrée droite du square Birdwood
Gratuit, sur inscription

Le nom de Wazemmes "le marais habité" est cité pour la première fois dans la charte de donation à la collégiale Saint-Pierre de Lille en 1066. Son histoire est donc très ancienne. Ses différentes transformations, du paysage champêtre au quartier industriel, de la guinguette à l'usine, vous seront contées lors de cette visite dans le secteur de la place de la Nouvelle Aventure et de la Maison Folie

