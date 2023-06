Balade urbaine Angle de la rue Malakoff avec la rue des Pommiers Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Balade urbaine Angle de la rue Malakoff avec la rue des Pommiers Orléans, 30 juin 2023, Orléans. Balade urbaine Vendredi 30 juin, 18h00 Angle de la rue Malakoff avec la rue des Pommiers gratuit, sans inscription Florence CARRE, Adjointe au Maire en charge des quartiers Est, et les membres d’Orléans Proximité des quartiers Est, vous invitent à échanger ensemble sur votre quartier, vendredi 30 juin 2023 à 18h00. Rendez-vous à l’angle de la rue Malakoff avec la rue des Pommiers. Angle de la rue Malakoff avec la rue des Pommiers 29 rue Malakoff Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T18:00:00+02:00 – 2023-06-30T19:00:00+02:00

2023-06-30T18:00:00+02:00 – 2023-06-30T19:00:00+02:00 gratuit réunion publique Ville d’Orléans Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Angle de la rue Malakoff avec la rue des Pommiers Adresse 29 rue Malakoff Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Angle de la rue Malakoff avec la rue des Pommiers Orléans

Angle de la rue Malakoff avec la rue des Pommiers Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Balade urbaine Angle de la rue Malakoff avec la rue des Pommiers Orléans 2023-06-30 was last modified: by Balade urbaine Angle de la rue Malakoff avec la rue des Pommiers Orléans Angle de la rue Malakoff avec la rue des Pommiers Orléans 30 juin 2023