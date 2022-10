Le Kremlin-Bicêtre – Funérailles de la seule piste cyclable de la ville Angle de la rue Convention et de l’avenue de Fontainebleau Le Kremlin-Bicêtre Catégories d’évènement: Le Kremlin-Bicêtre

Val-de-Marne

Le Kremlin-Bicêtre – Funérailles de la seule piste cyclable de la ville Angle de la rue Convention et de l’avenue de Fontainebleau, 14 octobre 2022, Le Kremlin-Bicêtre. Le Kremlin-Bicêtre – Funérailles de la seule piste cyclable de la ville Vendredi 14 octobre, 17h30 Angle de la rue Convention et de l’avenue de Fontainebleau La Ville et le Département suppriment la coronapiste en 2021, et la piste sur trottoir en 2022 : non à ce retour à grande vitesse vers l’Ancien monde ! Angle de la rue Convention et de l’avenue de Fontainebleau 50 Av. de Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicêtre La Mairie – Salengro Le Kremlin-Bicêtre 94270 Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « https://velo-iledefrance.fr/2020/09/09/qui-seme-des-pistes-recolte-des-cyclistes-au-kremlin-bicetre-pas-de-recul-possible-sur-la-coronapiste-la-plus-frequentee-de-banlieue/ »}] À la rentrée, la piste cyclable historique de la RD 7 au Kremlin-Bicêtre a été fermée aux cyclistes, déjà privés l’année dernière de la coronapiste sur la chaussée. Les riverains ne semblent pourtant pas hostiles à l’aménagement, qui offre une alternative nécessaire au réseau routier et à la ligne 7 du métro, tous deux saturés. Afin de manifester notre opposition à cette décision, nous enterrerons symboliquement la piste cyclable vendredi 14 octobre 2022 à 17h30. Rendez-vous au croisement entre l’avenue de Fontainebleau et la rue de la Convention ! La piste cyclable sur trottoir longeant l’avenue de Fontainebleau au Kremlin-Bicêtre avait été doublée d’une coronapiste entre mai 2020 et avril 2021, devenant un temps l’axe le plus fréquenté par les cyclistes de petite couronne, devant le Pont de Neuilly (!), avec 5.000 passages quotidiens. La transformation de celle-ci en voie bus ouverte aux vélos avait réduit la fréquentation à 4.000 passages, dont 30% sur la partie ancienne, séparée de tout trafic motorisé.

2022-10-14T17:30:00+02:00

2022-10-14T18:00:00+02:00

