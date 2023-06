Fresque sensuelle de l’artiste Guillaume Bottazzi à Beaumont Angle de la Route de Romagnat et de la Rue de la Résistance, 63100 Beaumont Beaumont, 15 septembre 2023, Beaumont.

Cette œuvre chaleureuse de l’artiste Guillaume Bottazzi, qui a été réalisée en 2009, a été financée par le ministère de la Culture (la DRAC) et la Région. Elle marque l’entrée de la communauté d’agglomération de Clermont-Ferrand.

Cette fresque sensuelle et sinueuse se trouve sur un bâtiment industriel protégé. Elle valorise l’expression du corps en mouvement de l’artiste et nous conduit à voyager dans un univers irréel.

En 2023 le célèbre artiste Guillaume Bottazzi nous invite à un parcours artistique gargantuesque avec 40 œuvres d’art à découvrir en France dans le cadre de la 40ème édition des Journées européennes du patrimoine. Les œuvres présentées sillonnent le pays du nord au sud de la France, de Lille, en passant par Paris, Lyon, Marseille et jusqu’à Mandelieu… Dix d’entre elles sont à découvrir en région Auvergne-Rhône-Alpes dont une en Auvergne.

Guillaume Bottazzi est un artiste visuel français qui a une approche psychologique et poétique. Il exerce son activité depuis 30 ans en Europe, en Asie et aux États-Unis.

L’artiste a signé plus de 100 œuvres d’art dans des espaces publics. Il reçoit des commandes privées et publiques de musées, comme par exemple du Musée d’Art Miyanomori, qui lui a commandé la plus grande peinture du Japon qui habille le musée, du Century Art Museum ou du Musée Mori ; de villes, comme Bruxelles Capitale ou la ville de Tokyo, avec une œuvre de 100m² ; de ministères, comme du ministère de la Culture, du ministère de l’Education nationale et du ministère de la Santé.

Depuis 2004, Guillaume Bottazzi est représenté par la galerie Itsutsuji. Cette galerie majeure au Japon lui permet de s’imposer avec plusieurs commandes artistiques. Elle a découvert représente des artistes comme Simon Hantaï, Pierre Soulages, Yayoi Kusama, Ay-o, Guillaume Bottazzi, mais aussi a introduit des mouvements comme le groupe Supports/Surfaces, dont Claude Viallat.

Site officiel de Guillaume Bottazzi : https://guillaume.bottazzi.org

© Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris