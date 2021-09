Bagnolet Angle d'art Bagnolet, Seine-Saint-Denis Angle d’art. Mélanie Feuvrier. Angle d’art Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

**Angle d’art** présente **MÉLANIE FEUVRIER** **C’EST PROVISOIRE** **DU 12 SEPTEMBRE AU 03 OCTOBRE 2021** **Mélanie Feuvrier** pratique la photographie, le dessin et la peinture sous l’angle autobiographique, choisissant son entourage comme modèle. Sa démarche est essentiellement objective et descriptive. Pour réaliser ses “ready-made photographiques”, elle investit conventions et codes visuels des publications commerciales et leur donne un rôle central. Cet été, elle est intervenue dans l’espace de l’hôtel de ville. **Rencontre avec l’artiste** **Samedi 02 et dimanche 03 octobre** **15h – 18h** Exposition visible 24h/24 [angledart-bagnolet.fr](https://angledart-bagnolet.fr) [melaniefeuvrier.com](https://meleniefeuvrier.com) Merci de votre attention. Cordialement, Francis Leonesi **Angle d’art** Hôtel de ville Place Salvador Allende 93170 Bagnolet _M° Gallieni_

Entrée libre

