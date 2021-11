Bagnolet Angle d'art Bagnolet, Seine-Saint-Denis Angle d’art. Marianne Muller. Angle d’art Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

Du 17 novembre au 09 décembre

**Angle d’art** présente **Marianne Muller** **Photographies** **Du 17 novembre au 09 décembre 2021** _Marianne Muller travaille à partir d’images qu’elle trouve çà et là, en particulier sur internet. S’appuyant sur une certaine ressemblance formelle, elle les met en relation._ _Ces associations inattendues générent des sens nouveaux, hybrides. Les espaces, les mondes se mélangent._ _À travers son travail, Marianne évoque les mutations profondes qui façonnent le monde actuel. Consommation excessive et dégradation de la nature. Religion et science. Transformation des croyances. Transformation des moeurs et des techniques._ _Ses photographies lenticulaires traduisent ces ambivalences._

Entrée libre

