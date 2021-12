Bagnolet Angle d'art Bagnolet, Seine-Saint-Denis Angle d’art. Joseph Kurhajec. L’année du lapin. Angle d’art Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

ANGLE D’ART JOSEPH KURHAJEC L’ANNÉE DU LAPIN DU 14 DÉCEMBRE 2021 AU 05 JANVIER 2022 2022 sera l’année du lapin. Joseph Kurhajec nous invite à y entrer de façon ludique et festive. Dans le prolongement de ses sculptures et de ses céramiques, dans la lignée des jouets qu’il fabrique et personnalise, ses lapins dansent une farandole débridée autour du sapin. Dialoguant malicieusement avec l’histoire de l’art. Exposition visible 24h/24

