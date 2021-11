Bagnolet Angle d'art Bagnolet, Seine-Saint-Denis Angle d’art. Cie Les petites miettes. Angle d’art Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

**Angle d’art** présente **”Là-bas”**. Une mise en exposition des marionnettes de la **Cie Les petites miettes**. **Là-bas**, ce sont les résident(e)s de La margelle qui en parlent le mieux ! Du 02 au 14 novembre. **SPECTACLE “YVETTE”** **SAMEDI 13 NOVEMBRE** **À 14H30 & 20H30** **THÉÂTRE LES MALASSIS** **36 rue Pierre & Marie Curie** **93170 Bagnolet** Angle d’art présente “Là-bas”. Une mise en exposition des marionnettes de la Cie Les petites miettes. Angle d’art Hôtel de ville, Place Salvador Allende, 93170 Bagnolet Bagnolet Seine-Saint-Denis

