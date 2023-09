Cet évènement est passé Angle d’art. Léa B – H. Angle d’art Bagnolet Catégories d’Évènement: Bagnolet

présente

LÉA B – H

DU VENT DANS LA TÊTE

DU 20 SEPTEMBRE AU 20 NOVEMBRE

*

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE

DIMANCHE 15 OCTOBRE

16H À 18H

*

Ne pas se fier aux apparences

La renouée * s’efforce de rejoindre le ciel

Nœuds, tensions, cloisonnements

Les nuages nous accompagnent

Il faut rêver

Léa B – H * La renouée est une plante vivace et grimpante Exposition visible 24 / 24 Journées Portes Ouvertes

14 & 15 octobre ANGLE D’ART

Hôtel de ville

Place Salvador Allende

93170 Bagnolet

M° Gallieni Angle d’art Hôtel de ville, Place Salvador Allende, 93170 Bagnolet Bagnolet 93170 Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-25T00:00:00+02:00 – 2023-09-25T23:59:00+02:00

