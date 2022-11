Angle d’art. Arnaud Martin. Angle d’art Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

Angle d'art présente les peintures de Arnaud Martin. Angle d'art Hôtel de ville, Place Salvador Allende, 93170 Bagnolet

Renaissance des lumières

Du 23 novembre 2022 au 10 janvier 2023 Peintures, dessins et poésies, Angle d’art présente l’univers d’Arnaud Martin et son imaginaire infini, où des créatures fragiles affrontent les ténébres et donnent un sens à la nuit. La figuration réduite à son essence pour lui donner plus de puissance. Exposition visible 24h/24 VERNISSAGE JEUDI 8 DÉCEMBRE À PARTIR DE 18H angledart-bagnolet.fr

