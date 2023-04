Fête votive d’Anglars Anglars-Saint-Félix Catégories d’Évènement: Anglars-Saint-Félix

Aveyron

Fête votive d’Anglars, 2 juin 2023, Anglars-Saint-Félix. Organisé par le comité d’animation d’Anglars..

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-04 . 15 EUR. Anglars-Saint-Félix 12390 Aveyron Occitanie



Organised by the Anglars entertainment committee. Organizado por el comité de animación de Anglars. Organisiert vom Animationskomitee von Anglars. Mise à jour le 2023-02-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS RIGNACOIS

Détails Catégories d’Évènement: Anglars-Saint-Félix, Aveyron Autres Adresse Ville Anglars-Saint-Félix Departement Aveyron Lieu Ville Anglars-Saint-Félix

Anglars-Saint-Félix Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anglars-saint-felix/

Fête votive d’Anglars 2023-06-02 was last modified: by Fête votive d’Anglars 2 juin 2023 Anglars-Saint-Félix

Anglars-Saint-Félix Aveyron