Vide-Greniers et Troc de Plantes Anglars Catégories d’Évènement: Anglars

Lot

Vide-Greniers et Troc de Plantes, 7 mai 2023, Anglars . Anglars ,Lot , Vide-Greniers et Troc de Plantes cour de l’école Anglars Lot

2023-05-07 08:30:00 08:30:00 – 2023-05-07 17:00:00 17:00:00 Anglars

Lot . 8h30 à 17h00: vide grenier (accueil des exposants à partir de 7h00)

10h00 à 12h00: Troc plantes

animation maquillage avec Magali Lac Venez chiner dans le joli petit village d’Anglars proche de Lacapelle Marival ! Et troquer vos plantes, graines et boutures. Animation organisée par Al Cloquier. phototèque

