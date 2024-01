Anglais par le jeu Pithiviers, samedi 17 février 2024.

Anglais par le jeu Pithiviers Loiret

Lecture du conte Hello I am Charlie from London de S. Husar et Y. Robert.

Venez apprendre l’anglais par le jeu grâce à la lecture du conte « Hello I am Charlie from London »

À partir de 4 ans EUR.

2 Rue du Général Duportail

Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire

Début : 2024-02-17 15:30:00

fin : 2024-02-17



L’événement Anglais par le jeu Pithiviers a été mis à jour le 2024-01-24 par OT GRAND PITHIVERAIS