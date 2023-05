Festival du Lin – A la découverte du lin 217 Rue de la Motte, 8 juillet 2023, Angiens.

Le Lin est une culture très technique qui demande un savoir-faire, des équipements spécifiques, de la réactivité et de la passion. Des liniculteurs passionnés vous donnent rendez-vous en plein champs pour vous faire découvrir leur métier. Vous assisterez à une démonstration d’arrachage manuel (avant 1960) et mécanique (actuel).

Leurs témoignages vous permettront de mieux comprendre cette culture si spécifique et d’en apprécier tous les charmes !

Promenade dans les champs. Ferme de M. Alain COUROYER (près de l’église)

Port de chaussures adaptées conseillé

Départ à 14h : 217, rue de la Motte à Angiens.

2023-07-08 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-08 . .

217 Rue de la Motte Ferme de M. Alain COUROYER (près de l’église)

Angiens 76740 Seine-Maritime Normandie



Flax is a very technical crop that requires know-how, specific equipment, reactivity and passion. Passionate flax growers will meet you in the field to show you their work. You will attend a demonstration of manual (before 1960) and mechanical (current) pulling.

Their testimonies will allow you to better understand this so specific culture and to appreciate all its charms!

Walk in the fields. Farm of Mr. Alain COUROYER (near the church)

Wearing adapted shoes is advised

Departure at 2pm : 217, rue de la Motte in Angiens

El lino es un cultivo muy técnico que requiere conocimientos técnicos, equipos específicos, reactividad y pasión. Los apasionados cultivadores de lino se reunirán con usted en el campo para mostrarle su oficio. Verá una demostración de cosecha manual (antes de 1960) y mecánica (actual).

Sus testimonios le permitirán comprender mejor este cultivo tan específico y apreciar todos sus encantos

Paseo por los campos. Granja del Sr. Alain COUROYER (cerca de la iglesia)

Se recomienda llevar calzado adecuado

Salida a las 14:00: 217, rue de la Motte en Angiens

Flachs ist eine sehr technische Kultur, die Know-how, spezielle Ausrüstungen, Reaktionsfähigkeit und Leidenschaft erfordert. Passionierte Leinzüchter laden Sie zu einem Treffen auf dem Feld ein, um Ihnen ihren Beruf vorzustellen. Sie werden eine Demonstration des Rodens von Hand (vor 1960) und mit Maschinen (heute) sehen.

Ihre Aussagen werden Ihnen helfen, diese besondere Kultur besser zu verstehen und ihren Charme zu genießen!

Spaziergang durch die Felder. Bauernhof von Herrn Alain COUROYER (in der Nähe der Kirche)

Angemessenes Schuhwerk wird empfohlen

Abfahrt um 14 Uhr: 217, rue de la Motte in Angiens

Mise à jour le 2023-05-09 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité