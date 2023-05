Festival du Lin – Atelier Eglise d’Iclon, 7 juillet 2023, Angiens.

Atelier création autour du moulage et de la gravure

Groupe de 8 personnes

vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juillet de 10h à 12h

Nombre de places limité, sur réservation

Débutant, tous les âges à partir de 12 ans

Tarif : 40 €.

Eglise d’Iclon

Angiens 76740 Seine-Maritime Normandie



Creation workshop around molding and engraving

Group of 8 people

friday 7, Saturday 8 and Sunday 9 July from 10 am to 12 pm

Limited number of places, on reservation

Beginners, all ages from 12 years old

Price : 40 ?

Taller de moldeado y grabado

Grupo de 8 personas

viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de julio de 10.00 a 12.00 horas

Número limitado de plazas, previa reserva

Principiantes, todas las edades a partir de 12 años

Precio: 40

Kreatives Atelier rund um Gießen und Gravieren

Gruppe von 8 Personen

freitag, 7., Samstag, 8. und Sonntag, 9. Juli von 10 bis 12 Uhr

Begrenzte Anzahl von Plätzen, auf Reservierung

Anfänger, alle Altersgruppen ab 12 Jahren

Preis: 40 ?

