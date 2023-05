Festival du Lin – Expositions Chapelle du Château de Silleron / Eglise d’Iclon, 7 juillet 2023, Angiens.

> Exposition Anne-Sophie Menet à la Chapelle du château de Silleron

Mes sculptures et installations sont une recherche d’harmonie des vivants de la nature.

Je crée à partir d’éléments issus d’un territoire donné : bois, plumes, terre, os… Et bien sûr lin.

Le postulat est de travailler avec ce qu’il y a ici, en quête de résonance avec l’environnement immédiat. C’est une évocation des échanges, des fl ux entre les vivants de la nature dont l’homme fait partie. Cette nécessité de liens

résilients traverse l’ensemble de ma création.

Être en vibration avec ce qui m’entoure, en quête de dialogues, d’équilibre végétal – animal – humain, c’est aussi restaurer les alliances.

L’inattendu est toujours le bienvenu, il n’est nullement question de contrôler la nature mais de la retrouver en soi. Ce projet artistique contemporain, largement biosourcé, cherche la réconciliation.

> Exposition Corinne Thomazo à l’église d’Iclon

Le galet, fragment de roche à l’aspect arrondi et lisse, engendré par usure mécanique et formé par le mouvement des eaux, est détourné et devient léger comme une plume après avoir été moulé dans des pièces d’étoffe de lin. Plusieurs dizaines de galets de lin suspendus à une structure cylindrique deviennent un lustre monumental. Au sol, un cercle de galets de craie sculptée, avec des graphismes simples taillés dans la masse.

J’aime détourner les objets et leur donner une nouvelle vie, j’aime expérimenter ce qui nous entoure !

Une sorte de sculpture textile qui nous permettra d’observer les galets en lévitation, une façon d’observer autrement un élément sur lequel on marche habituellement ! Le lin est une culture très technique qui demande un savoir-faire, le galet a aussi ses caractéristiques techniques, et j’aime mettre en parallèle ces deux matériaux !.

Vendredi 2023-07-07 à ; fin : 2023-07-09 . .

Chapelle du Château de Silleron / Eglise d’Iclon

Angiens 76740 Seine-Maritime Normandie



> Exhibition Anne-Sophie Menet at the Chapel of the castle of Silleron

My sculptures and installations are a search for harmony of the living of nature.

I create from elements coming from a given territory: wood, feathers, earth, bones… And of course linen.

The postulate is to work with what there is here, in search of resonance with the immediate environment. It is an evocation of the exchanges, of the flows between the living of the nature of which the man is a part. This need of links

resilient links crosses the whole of my creation.

To be in vibration with what surrounds me, in search of dialogues, of plant – animal – human balance, is also to restore alliances.

The unexpected is always welcome, there is no question of controlling nature but of finding it within oneself. This contemporary art project, largely biobased, seeks reconciliation.

> Exhibition Corinne Thomazo at the church of Iclon

The pebble, a fragment of rock with a rounded and smooth appearance, generated by mechanical wear and formed by the movement of water, is diverted and becomes as light as a feather after being molded in pieces of linen fabric. Several dozen linen pebbles suspended from a cylindrical structure become a monumental chandelier. On the floor, a circle of sculpted chalk pebbles, with simple graphics carved into the mass.

I like to divert objects and give them a new life, I like to experiment with what surrounds us!

A kind of textile sculpture that will allow us to observe the pebbles in levitation, a way to observe differently an element on which we usually walk! Flax is a very technical crop that requires know-how, the pebble also has its technical characteristics, and I like to put these two materials in parallel!

> Exposición Anne-Sophie Menet en la Capilla del Castillo de Silleron

Mis esculturas e instalaciones son una búsqueda de la armonía de lo vivo en la naturaleza.

Creo a partir de elementos procedentes de un territorio determinado: madera, plumas, tierra, huesos… Y, por supuesto, lino.

El postulado es trabajar con lo que está aquí, en busca de resonancia con el entorno inmediato. Es una evocación de los intercambios, de los flujos entre los seres vivos de la naturaleza de la que el hombre forma parte. Esta necesidad de vínculos resistentes

vínculos atraviesa toda mi creación.

Estar en vibración con lo que me rodea, en busca del diálogo, del equilibrio vegetal – animal – humano, es también restablecer alianzas.

Lo inesperado es siempre bienvenido, no se trata de controlar la naturaleza sino de encontrarla en uno mismo. Este proyecto de arte contemporáneo, basado en gran medida en lo biológico, busca la reconciliación.

> Exposición Corinne Thomazo en la iglesia de Iclon

El guijarro, fragmento de roca de aspecto redondeado y liso, generado por desgaste mecánico y formado por el movimiento del agua, se desvía y se vuelve ligero como una pluma tras ser moldeado en trozos de tela de lino. Varias decenas de guijarros de lino suspendidos de una estructura cilíndrica se convierten en una araña monumental. En el suelo, un círculo de guijarros de tiza esculpidos, con gráficos sencillos tallados en la masa.

Me gusta desviar objetos y darles una nueva vida, ¡me gusta experimentar con lo que nos rodea!

Una especie de escultura textil que nos permitirá observar los guijarros levitando, ¡una forma de observar de otra manera un elemento sobre el que solemos caminar! El lino es un cultivo muy técnico que requiere conocimientos técnicos, el guijarro también tiene sus características técnicas, ¡y me gusta poner estos dos materiales en paralelo!

> Ausstellung Anne-Sophie Menet in der Kapelle des Schlosses von Silleron

Meine Skulpturen und Installationen sind eine Suche nach der Harmonie der Lebenden in der Natur.

Ich kreiere aus Elementen, die aus einem bestimmten Gebiet stammen: Holz, Federn, Erde, Knochen… Und natürlich Flachs.

Das Postulat ist, mit dem zu arbeiten, was es hier gibt, auf der Suche nach Resonanz mit der unmittelbaren Umgebung. Es ist eine Erinnerung an den Austausch und die Bewegungen zwischen den Lebewesen in der Natur, zu denen auch der Mensch gehört. Diese Notwendigkeit von Verbindungen

zieht sich durch mein gesamtes Schaffen.

In Schwingung mit dem, was mich umgibt, auf der Suche nach Dialogen, nach dem Gleichgewicht von Pflanzen, Tieren und Menschen, bedeutet auch, Bündnisse wiederherzustellen.

Das Unerwartete ist immer willkommen, es geht nicht darum, die Natur zu kontrollieren, sondern sie in sich selbst zu finden. Dieses zeitgenössische, weitgehend biobasierte Kunstprojekt sucht die Versöhnung.

> Ausstellung Corinne Thomazo in der Kirche von Iclon

Der Kieselstein, ein Felsfragment mit abgerundetem und glattem Aussehen, das durch mechanische Abnutzung entsteht und durch die Bewegung des Wassers geformt wird, wird zweckentfremdet und wird nach dem Formen in Stücke aus Leinenstoff leicht wie eine Feder. Mehrere Dutzend Leinen-Kieselsteine, die an einer zylindrischen Struktur aufgehängt sind, werden zu einem monumentalen Kronleuchter. Auf dem Boden befindet sich ein Kreis aus Kieselsteinen aus geschnitzter Kreide mit einfachen, aus dem Vollen gehauenen Grafiken.

Ich liebe es, Gegenstände zu zweckentfremden und ihnen ein neues Leben zu geben, ich liebe es, mit dem zu experimentieren, was uns umgibt!

Eine Art Textilskulptur, die es uns ermöglicht, die schwebenden Kieselsteine zu betrachten, eine Art, ein Element, auf das wir normalerweise treten, auf andere Weise zu betrachten! Leinen ist eine sehr technische Kultur, die ein bestimmtes Know-how erfordert

Mise à jour le 2023-05-09 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité