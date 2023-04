Angie, Anglade, Ash to the Eye, Beeby, Berry, et Lafleyne en concert pour Centrale Place La Place Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Angie, Anglade, Ash to the Eye, Beeby, Berry, et Lafleyne en concert pour Centrale Place La Place, 10 mai 2023, Paris. Le mercredi 10 mai 2023

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant

Angie, Anglade, Ash to the Eye, Beeby, Berry, et Lafleyne seront en concert à la Place pour l’événement Centrale Place. ” Des perles et des cendres ” est le premier album produit par La Place, sous la supervision du rappeur et auteur-compositeur A2H. Ce projet unique en son genre réunit 6 artistes parmi les plus talentueux de leur génération : Angie, Anglade, Ash to the Eye, Beeby, Berry, et Lafleyne. Leur album est le résultat d’un processus créatif de plusieurs mois à La Place, dans lequel ils ont été accompagnés par A2H, Vicelow, Massita Montbrun, et les équipes de La Place. Centrale Place présente la crème du rap francophone, Cette soirée a lieu dans le cadre de la deuxième édition de Centrale Place, du 9 au 13 mai 2023. Créé par La Place, cet événement de rap en plein cœur de Paris mettra à l’honneur les valeurs sûres du rap francophone comme la scène actuelle. En partenariat avec Westfield Forum-des-Halles, cette édition proposera de nouveau une série de concerts gratuits en extérieur sous la Canopée, sur la terrasse -1. Retrouvez toute la programmation de Centrale Place sur notre site : https://laplace-paris.com/date/centrale-place-angie-anglade-ash-to-the-eye-beeby-berry-lafleyne// La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : https://link.dice.fm/e6e6797eaa2d

Droits réservés

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Place Adresse 10 passage de la Canopée Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Place Paris

La Place Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Angie, Anglade, Ash to the Eye, Beeby, Berry, et Lafleyne en concert pour Centrale Place La Place 2023-05-10 was last modified: by Angie, Anglade, Ash to the Eye, Beeby, Berry, et Lafleyne en concert pour Centrale Place La Place La Place 10 mai 2023 La Place Paris Paris

Paris Paris