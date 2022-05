Angicourt en fête

Angicourt en fête, 25 juin 2022, . Angicourt en fête

2022-06-25 11:00:00 – 2022-06-25 23:00:00 journée festive avec de nombreuses animations : structures gonflable, jeux et animations musicales, ainsi que de nombreux stands. Organisé par la commune d'Angicourt.

11h : concours de pétanque

15h : spectacle de l’école

16h : balade en poney

